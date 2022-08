US Open 2022 : Williams-Schwestern Serena und Venus starten im Doppel

Venus und Serena Williams treten bei den US Open im Doppel an. Foto: AFP/THOMAS SAMSON

Update New York Vom 29. August bis zum 11. September finden in New York die US Open statt. Wir informieren Sie rund um das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres mit allen wichtigen News.

Die Tennis-Schwestern Serena und Venus Williams gehen bei den US Open zum wohl letzten Mal im Doppel an den Start. Die Teilnahme bestätigte der Veranstalter am Samstagabend deutscher Zeit. Das US-Duo, zweimaliger Doppelsieger beim letzten Grand Slam des Jahres, akzeptierte eine Wildcard und steht damit zum ersten Mal seit den French Open 2018 wieder gemeinsam auf dem Platz.

Die 40-Jährige Serena Williams bestreitet mit den US Open in New York (29. August bis 11. September) das wohl letzte Turnier ihrer langen Karriere. In der Zeitschrift Vogue hatte sie zuletzt das Ende ihrer Laufbahn angekündigt. Im Einzel trifft die 23-malige Grand-Slam-Siegerin zum Auftakt in der Night Session (Dienstag, 01.00 Uhr MESZ) auf Danka Kovinic aus Montenegro.

Die Williams-Schwestern gewannen gemeinsam 14 Grand-Slam-Turniere im Doppel, zuletzt in Wimbledon 2016. Dazu sicherten sie sich drei Goldmedaillen bei Olympischen Spielen (Sydney, Peking und London).

(dör/SID)