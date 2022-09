US Open 2022 : Norrie ohne Satzverlust im Achtelfinale – Medwedew trifft auf Kyrgios

Cameron Norrie. Foto: AFP/JULIAN FINNEY

Update New York Das wird ein Spektakel: Nick Kyrgios trifft im Achtelfinale auf Daniil Medwedew – der Russe setzte sich gegen einen Chinesen durch. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts.

Der Brite Cameron Norrie überzeugt weiter bei den US Open. Der Weltranglistenneunte ist beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres ohne Satzverlust ins Achtelfinale eingezogen. Der 27-Jährige setzte sich am Samstag 7:5, 6:4, 6:1 gegen das dänische Toptalent Holger Rune durch.

Für Norrie ist es bereits jetzt das beste Abschneiden in New York. Für Aufsehen sorgte der Linkshänder zuletzt in Wimbledon, als er erst im Halbfinale vom späteren Turniersieger Novak Djokovic gestoppt wurde. Bei den US Open geht es für Norrie gegen den Russen Andrej Rublew oder den Kanadier Denis Shapovalov um den Einzug ins Viertelfinale.

Medwedew trifft auf Kyrgios

Titelverteidiger Daniil Medwedew gegen Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios - schon im Achtelfinale der US Open kommt es zu einem echten Highlight-Duell. Der Weltranglistenerste Medwedew beendete den überraschenden Höhenflug des Chinesen Wu Yibing mit einem 6:4, 6:2, 6:2-Sieg und wird nun vom extrovertierten Australier herausgefordert.

Kyrgios hatte mit einem 6:4, 6:2, 6:3 gegen den US-Amerikaner J.J. Wolf vorgelegt und fiebert der Partie gegen Medwedew entgegen. „Ich möchte in den größten Stadien der Welt spielen, vor Millionen von Menschen am TV“, sagte Kyrgios: „Genau da möchte ich sein.“ Auch sein Gegner erwartet ein „großartiges Match“.

Andy Murray muss dagegen weiter auf seine erste Achtelfinalteilnahme bei einem Grand-Slam-Turnier seit 2017 warten. Der 35 Jahre alte Schotte unterlag in der dritten Runde dem stark aufspielenden Italiener Matteo Berrettini. Der Wimbledon-Finalist von 2021 und Halbfinalist von New York 2019 setzte sich mit 6:4, 6:4, 6:7 (1:7), 6:3 durch.

Murray zeigte sich enttäuscht, „dass ich es heute nicht geschafft habe. Aber ich bin wirklich stolz, dass ich mir mit meinem Einsatz wieder diesen Chancen erkämpfe.“ Die vergangenen sechs Jahre seien „schwere sechs Jahre“ für ihr gewesen, „wirklich schwere“. Murray spielt mit einer Teilprothese in der Hüfte.

Murray verpasst Achtelfinale

Andy Murray ist bei den US Open in New York in der dritten Runde ausgeschieden. Der 35-Jährige unterlag am Freitag im Arthur Ashe Stadium gegen den an Nummer 13 gesetzten Italiener Matteo Berrettini 4:6, 4:6, 7:6 (7:1) und 3:6.

Seit 2017 wartet der frühere Weltranglistenerste Murray, der seit einer Operation vor drei Jahren mit einem künstlichen Hüftgelenk spielt, auf einen Achtelfinal-Einzug bei einem Grand-Slam-Turnier. Davor war das dem Schotten 38 mal in seiner Karriere gelungen.

Vor dem ersten Aufschlag gegen sein Idol hatte Berrettini in höchsten Tönen über Murray geschwärmt. „Es ist inspirierend, was für einen Willen er mitbringt, welche Liebe er für diesen Sport hat“, sagte der 26-Jährige: „Ich habe ihn immer bewundert.“

Jabeur erstmals im Achtelfinale

Ons Jabeur steht erstmals im Achtelfinale der US Open. Die 28 Jahre alte Tunesierin gewann ein enges Drittrundenmatch am Freitag gegen die Lokalmatadorin Shelby Rogers 4:6, 6:4, 6:3. Die Nummer fünf der Setzliste fuhr damit bereits ihren 41. Sieg auf der Tour in dieser Saison ein, einzig die Weltranglistenerste Iga Swiatek kommt mit 52 Erfolgen auf noch mehr.

In den vergangenen drei Jahren war Jabeur jeweils in der dritten Runde in New York gescheitert, nun hat sie mit ihrem Lauf von Wimbledon im Sinn Größeres vor. Auf dem „heiligen Rasen“ hatte Jabeur als erste Afrikanerin das Finale bei einem Grand Slam erreicht.

Nadal verletzt sich selbst und kommt weiter

Zweitrundenspiele sind in der Regel Routine für Rafael Nadal - doch an dieses Match bei den US Open in New York wird sich der spanische Tennisstar wohl noch lange erinnern. Der 22-malige Grand-Slam-Turniergewinner war bei seinem mühevollen Sieg gegen den Italiener Fabio Fognini anderthalb Sätze völlig von der Rolle. Doch dann kämpfte sich der 36-Jährige aus dem Tief und dominierte das Geschehen.

Als alles eigentlich schon entschieden schien, verletzte sich Nadal selbst: Bei einem Rückhandschlag prallte der Schläger vom Boden heftig an seine Nase. Die blutende Wunde musste in einer medizinischen Auszeit behandelt werden. Nadal spielte fortan mit einem Nasenpflaster - und geriet plötzlich wieder aus dem Rhythmus. Allerdings fing sich der Weltranglistenzweite schnell wieder und zog mit einem 2:6, 6:4, 6:2, 6:1-Sieg in die dritte Runde ein. Dort trifft er auf Richard Gasquet aus Frankreich.

„Mit dem Golfschläger ist mir das schon mal passiert, aber nicht mit dem Tennisschläger“, sagte Nadal hinterher lächelnd über seinen Fauxpas. Er fühle sich „ein bisschen schwindelig“, es tue „ein bisschen weh“.

Überhaupt nicht zufrieden war der Titelfavorit mit „einem der schlechtesten Starts in ein Match, die ich je hatte“. Er sei „völlig frustriert“ gewesen und habe irgendwie versucht, „positiv zu bleiben“.

Williams-Schwestern scheiden im Doppel aus

Serena und Venus Williams feuerten sich gegenseitig an und hatten das lautstarke Publikum im Arthur-Ashe-Stadion auf ihrer Seite - doch der wohl letzte „Sister Act“ endete mit einer Enttäuschung: Die 40 und 42 Jahre alten Schwestern sind in der ersten Runde des Doppelwettbewerbs der US Open ausgeschieden.

Das US-Duo, zweimaliger Doppelsieger beim letzten Grand Slam des Jahres, unterlag Lucie Hradecka/Linda Noskova aus Tschechien 6:7 (5:7), 4:6. Die Williams-Schwestern hatten eine Wildcard erhalten und standen zum ersten Mal seit den French Open 2018 wieder gemeinsam auf dem Platz.

Neben ihren hocherfolgreichen Einzelkarrieren haben Serena und Venus Williams auch im Doppel abgeräumt. 14 Grand-Slam-Triumphe, zuletzt in Wimbledon 2016, stehen in ihrer Vita. Dazu sicherten sie sich drei Goldmedaillen bei Olympischen Spielen (Sydney, Peking und London).

Serena Williams, die ihr anstehendes Karriereende angekündigt hat und dieser Tage in New York im Mittelpunkt des Geschehens steht, ist im Einzel weiter im Turnier vertreten nach ihrem beeindruckenden Zweitrundensieg gegen die Weltranglistenzweite Anett Kontaveit aus Estland. Sie trifft am Freitag (Ortszeit) auf Alja Tomljanovic aus Australien.

Venus, die nur 15 Monate älter als die 23-malige Grand-Slam-Siegerin ist, war in der ersten Runde gescheitert. Sie kann insgesamt sieben Majortitel im Einzel vorweisen.

Alcaraz marschiert in die dritte Rund

Tennisstar Carlos Alcaraz ist problemlos in die dritte Runde der US Open in New York eingezogen. Der 19 Jahre alte Spanier besiegte am Donnerstag den Argentinier Federico Coria mit 6:2, 6:1, 7:5. Am Samstag wartet Jenson Brooksby aus den USA als nächster Gegner auf den Weltranglisten-Vierten.

Bei den Frauen gab sich auch die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek keine Blöße. Die Polin setzte sich mit 6:3, 6:2 gegen die US-Amerikanerin Sloane Stephens durch. Swiatek wäre eine mögliche Achtelfinal-Gegnerin von Deutschlands letzter Turnierhoffnung Jule Niemeier, sollten beide ihre Drittrunden-Aufgaben am Samstag meistern.

Für die an Nummer vier gesetzte Paula Badosa ist das Turnier dagegen bereits beendet. Die Spanierin verlor 7:6 (7:5), 1:6, 2:6 gegen die Kroatin Petra Martic.

Belarussin Asarenka und Ukrainerin Kostjuk verzichten auf Händedruck

Die Ukrainerin Marta Kostjuk hat der Belarussin Wiktoria Asarenka nach ihrer 2:6, 3:6-Niederlage in der zweiten Runde der US Open nur mit einer kurzen Schlägerberührung gratuliert. Zu einem Handshake kam es nicht nach der Partie, die aufgrund der politischen Spannungen der Heimatländer der beiden Spielerinnen ein gesteigertes Interesse hervorgerufen hatte.

„Ich glaube einfach nicht, dass es das Richtige ist, in der Situation, in der ich mich gerade befinde“, sagte die 20-Jährige aus Kiew. „Es war einfach meine Entscheidung. Ich habe mich nicht danach gefühlt.“

Asarenka betonte, sie wolle „keine große Sache“ aus dem etwas unüblichen Verhalten ihrer Gegnerin machen. „Ich gebe meinen Gegnerinnen immer die Hand. Ich hatte die gleiche Situation mit Dajana Jastremska in Washington“, sagte die zweimalige Australian-Open-Siegerin: „Es ist, wie es ist. Ich gehe einfach weiter. Ich kann niemanden dazu zwingen, mir die Hand zu geben. Das ist ihre Entscheidung.“

In Wimbledon hatten russische und belarussische Spieler aufgrund von Sanktionen nicht an den Start gehen dürfen, in New York gilt dies nicht.

+++1. September+++

Andy Murray erreicht dritte Runde

Der britische Tennisstar Andy Murray hat erstmals seit sechs Jahren wieder die dritte Runde der US Open erreicht. Der dreimalige Grand-Slam-Turniersieger gewann durch das 5:7, 6:3, 6:1 und 6:0 gegen den US-Amerikaner Emilio Nava auch sein zweites Match beim Hartplatzturnier in New York. Nava durfte aufgrund einer Wildcard beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres starten.

In der nächsten Runde trifft der 35-Jährige Murray, der die US Open 2012 gewinnen konnte, entweder auf den an Nummer 13 gesetzten Matteo Berrettini oder den Franzosen Hugo Grenier.

Jabeur weiter – Sakkari raus

Wimbledon-Finalistin Ons Jabeur hat vorgelegt und als erste Spielerin des erweiterten Kreises der Titelfavoritinnen die 3. Runde der US Open erreicht. Die 28 Jahre alte Tunesierin ließ beim 7:5, 6:2 im Duell mit Elizabeth Mandlik aus den USA keinen Zweifel an ihrem Erfolg. Ihre nächste Gegnerin ist Shelby Rogers, die an Position 31 gesetzte Landsfrau von Mandlik.

Ausgeschieden ist dagegen überraschend die griechische Weltranglistendritte Maria Sakkari. Die Vorjahres-Halbfinalistin, die in der ersten Runde Tatjana Maria (Bad Saulgau) aus dem Turnier geworfen hatte, unterlag der Chinesin Wang Xiyu 6:3, 5:7, 5:7.

Jabeur erreichte in New York zum dritten Mal in Folge die Runde der besten 32 Profis, die sie bisher noch nicht überstand. In diesem Jahr konnte die Weltranglistenfünfte die Titel in Madrid und Berlin gewinnen, bevor sie in Wimbledon für Furore sorgte. Im Halbfinale schaltete sie dabei ihre Freundin Tatjana Maria aus.

Osaka scheidet in erster Runde aus

Die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka muss ihre Hoffnungen auf einen weiteren Titel bei den US Open aufgeben. Die 24-Jährige, die das Turnier 2018 und 2020 gewonnen hatte, unterlag in der ersten Runde der US-Amerikanerin Danielle Collins mit 6:7 (5:7), 3:6.

„Ich habe es so gut es geht versucht“, sagte Osaka nach der Partie: „Ich wollte spielen, ohne Schmerzen im Rücken zu haben. Ich habe erst vor zwei Tagen mit dem Aufschlag begonnen.“ Erst vor rund drei Wochen hatte die Japanerin aufgrund von Rückenproblemen beim WTA-Masters in Toronto in der ersten Runde aufgegeben.

Collins, Finalistin bei den diesjährigen Australian Open, trifft nun in der zweiten Runde auf die Spanierin Cristina Bucsa. „Ich bin wirklich überglücklich, dass ich die erste Runde überstanden habe, denn ich glaube nicht, dass die meisten Spielerinnen in der ersten Runde auf Naomi treffen wollen“, sagte die 28-Jährige.

„Schwieriger Moment“ – Nadal mit holprigem Turnierstart

Tennisstar Rafael Nadal ist mit etwas Mühe in die zweite Runde der US Open eingezogen. „Mein erstes Match hier in New York seit drei Jahren, Night Session - das ist immer aufregend. Aber ich habe diesen schwierigen Moment überwunden“, sagte der 36 Jahre alte Spanier, nachdem er beim 4:6, 6:2, 6:3 und 6:3 gegen den Australier Rinky Hijikata härter kämpfen musste als erwartet. Hijikata war nur dank einer Wildcard im Hauptfeld dabei.

„Es war so ein Tag, an dem man seinen Job machen muss, und das habe ich getan. Darüber bin ich froh“, sagte der 22-malige Grand-Slam-Turniergewinner. Nach dem ersten Break gegen ihn sei er „etwas nervös“ geworden. „Aber dann habe ich besser gespielt“, meinte Nadal, der zudem auf seine längere Spielpause nach der Bauchmuskelverletzung aus dem Wimbledon-Halbfinale verwies: „Es war mehr oder weniger mein zweites Spiel in 50 Tagen.“

Niemeier verhindert komplettes Erstrunden-Debakel

Jule Niemeier hat ein komplettes Erstrunden-Debakel der deutschen Tennisspieler bei den US Open in New York verhindert. Die Wimbledon-Viertelfinalistin gewann ihr Auftaktspiel in der Nacht zu Mittwoch gegen die US-Amerikanerin Sofia Kenin mit 7:6 (7:3), 6:4. In der zweiten Runde des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres trifft die 23 Jahre alte Dortmunderin auf die Kasachin Julija Putinzewa.

Alle anderen sieben gestarteten deutschen Profis hatten zuvor in der Auftaktrunde verloren: Oscar Otte gegen den Polen Hubert Hurkacz (4:6, 2:6, 4:6), Laura Siegemund gegen die Rumänin Sorana Cirstea (4:6, 4:6), Andrea Petkovic in ihrem letzten Grand-Slam-Spiel gegen die Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic (2:6, 6:4, 4:6), Peter Gojowczyk gegen den Dänen Holger Rune (2:6, 4:6, 6:7), Maximilian Marterer gegen den Kroaten Marin Cilic (3:6, 2:6, 5:7) und Daniel Altmaier gegen den Italiener Jannik Sinner (7:5, 2:6, 1:6, 6:3, 1:6). Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria hatte schon am Montag gegen Maria Sakkari (Griechenland) eine Dreisatzniederlage kassiert.

Gojowczyk hatte mit dem Erreichen der Runde der letzten 16 im vergangenen Jahr sein bestes Abschneiden bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht. Gegen Rune steigerte sich der Routinier nach dem ersten Satz deutlich und forderte seinen Gegner mehr. Rune, an Position 28 gesetzt, erwies sich letztlich aber als zu stark. Marterer scheiterte unterdessen zum vierten Mal in der ersten Runde von New York.

Venus Williams verliert Auftaktmatch

Einen Tag nach dem aufsehenerregenden Sieg ihrer Schwester Serena ist Venus Williams bei den US Open ausgeschieden. Die 42-Jährige unterlag am Dienstag in New York der Belgierin Alison van Uytvanck 1:6, 6:7 (5:7). Es war die vierte Niederlage für die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin bei ihrem vierten Match auf Tourlevel in diesem Jahr.

Im Gegensatz zu ihrer jüngeren Schwester Serena, die angedeutet hat, dass sie sich nach dem laufenden Turnier zurückziehen will, hat Venus noch keinen Hinweis darauf gegeben, wann sie ihre Karriere beenden wird. Ihren letzten Sieg bei einem Einzelwettbewerb errang sie 2021 in der ersten Runde von Wimbledon.

Bei den US Open werden Venus und Serena Williams im Doppel auch noch gemeinsam an den Start gehen.

Petkovic beendet Grand-Slam-Karriere mit Erstrunden-Aus

Bei ihrem letzten Grand Slam scheidet Andrea Petkovic trotz einer starken Leistung in der ersten Runde aus. Nach ihrer Rücktrittsankündigung verliert sie bei den US Open gegen die Olympiasiegerin.

Siegemund verliert bei US Open in der ersten Runde

Laura Siegemund hat ihr Auftaktspiel bei den US Open verloren. Die 34-Jährige musste sich beim Tennis-Grand-Slam-Turnier in New York am Dienstag in ihrem Erstrundenmatch gegen Sorana Cirstea aus Rumänien mit 4:6, 4:6 geschlagen geben.

Die zweimalige WTA-Turniergewinnerin Siegemund, aktuell nur Weltranglisten-182., hatte zuvor von einem „unangenehmen Los“ gesprochen, Cirstea sei „sicher keine Lieblingsspielerin“ von ihr.

Siegemund tritt bei den US Open an der Seite der Tschechin Marie Bouzkova noch im Doppel an. In der ersten Runde trifft das Duo auf die an Nummer sieben gesetzten Chinesinnen Yang Zhaoxuan/Xu YiFan. „Im Doppel habe ich immer große Ambitionen“, sagte Siegemund bei Eurosport, „auch wenn man klar sagen muss, dass meine Partnerin nicht die große Doppel-Expertin ist. Aber ich traue uns da schon etwas zu.“

Alcaraz erreicht zweite Runde

Das spanische Ausnahmetalent Carlos Alcaraz steht in der zweiten Runde der US Open. Nach einem intensiven Duell über 2:30 Stunden musste der Argentinier Sebastian Baez die Partie verletzungsbedingt beim Stand von 7:5, 7:5, 2:0 aus Sicht von Alcaraz aufgeben.

„Es war wirklich sehr schwer, körperlich und mental“, sagte Alcaraz zu der Partie. Der 19-Jährige ist in New York an Position drei gesetzt hinter Daniil Medwedew und Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal, der ebenfalls noch am Dienstag gefordert ist.

Alcaraz nimmt den nächsten Anlauf auf seinen ersten Majorsieg. Im vergangenen Jahr hatte er überraschend bei dem Hartplatz-Highlight das Viertelfinale erreicht. Seitdem ist er in der Weltrangliste enorm geklettert.

Weltranglisten-Erste Swiatek problemlos in Runde zwei

Der polnische Tennisstar Iga Swiatek ist mit einem standesgemäßen Sieg in die US Open in New York gestartet. Die Weltranglisten-Erste setzte sich in ihrem Auftaktmatch am Dienstag gegen die Italienerin Jasmine Paolini problemlos mit 6:3, 6:0 durch. In der zweiten Runde trifft die 21-Jährige auf die Siegerin des Duells zwischen Ex-US-Open-Siegerin Sloane Stephens aus USA gegen Greet Minnen aus Belgien.

Williams verschiebt Abschied

Sportikone Serena Williams hat ihren Abschied von der großen Tennis-Bühne nochmal verschoben. Die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin gewann zum Auftakt der US Open in der Nacht zu Dienstag gegen Danka Kovinic (Montenegro) mit 6:3, 6:3. Bei ihrem voraussichtlichen Abschiedsturnier trifft die langjährige Weltranglistenerste in der zweiten Runde auf die an Nummer zwei gesetzte Anett Kontaveit aus Estland.

Halep überraschend ausgeschieden

Wimbledon-Finalistin Ons Jabeur ist ohne Probleme in die zweite Runde der US Open eingezogen. Die 28 Jahre alte Tunesierin setzte sich gegen Madison Brengle aus den USA mit 7:5, 6:2 durch. Auch Toptalent Coco Gauff mit einem 6:2, 6:3 gegen Leolia Jeanjean (Frankreich) blieb souverän, gleiches gilt für die Weltranglistenzweite Anett Kontaveit aus Estland, die der Rumänin Jaqueline Cristian beim 6:3 6:0 keine Chance ließ

Überraschend ausgeschieden ist dagegen die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Simona Halep gegen Daria Snigur. Die Ukrainerin widmete ihren 6:2, 0:6, 6:4-Erfolg ihrer Heimat. Wie für die Rumänin Halep sind auch alle Träume der an Position 10 gesetzten Russin Darja Kassatkina vorbei, die sich der Britin Harriet Dart 6:7 (8:10), 6:1, 3:6 beugen musste.

Titelverteidiger Medwedew locker weiter - Tsitsipas und Thiem scheitern

Titelverteidiger Daniil Medwedew ist bei den US Open souverän in die zweite Runde eingezogen. Der 26 Jahre alte Russe setzte sich am Montag mit 6:2, 6:4, 6:0 gegen den US-Amerikaner Stefan Kozlov durch. Überraschend schied dagegen der Grieche Stefanos Tsitsipas aus, der dem Kolumbianer Daniel Elahi Galan 0:6, 1:6, 6:3, 5:7 unterlag.

„Es waren nicht einfache Bedingungen, es ist sehr warm und die Luftfeuchtigkeit ist hoch“, sagte Medwedew nach dem Match: „Ich habe versucht, wirklich solide zu spielen und ich glaube, das ist mir gelungen.“

Medwedew, der in Wimbledon aufgrund von Sanktionen gegen Russland nicht an den Start gehen durfte, zählt auch in diesem Jahr unter anderem neben dem 22-maligen Grand-Slam-Champion Rafael Nadal zu den Titelkandidaten. Im Vorjahr hatte der Moskauer mit einem Finalsieg gegen den diesmal abwesenden Novak Djokovic seinen bislang größten Erfolg gefeiert.

Auch Andy Murray konnte 2012 bereits in New York gewinnen und fuhr nun exakt zehn Jahre später ebenfalls einen überzeugenden Auftakterfolg ein. Der 35 Jahre alte Brite schlug den an Position 24 gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo 7:5, 6:3, 6:3. „Ich habe in den wichtigen Momenten gut gespielt“, sagte Murray zufrieden. Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios löste die Aufgabe gegen seinen guten Kumpel und Doppelpartner Thanasi Kokkinakis mit 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

Ausgeschieden ist dagegen Dominic Thiem, der 2020 die Trophäe gewann. Der 28 Jahre alte Österreicher, der nach langer Verletzungspause noch nicht wieder zu früherer Form gekommen ist, unterlag dem Spanier Pablo Carreno Busta 5:7, 1:6, 7:5, 3:6.

+++ 29. August +++

Erstrundenaus statt eines erneuten Höhenflugs: Tatjana Maria ist trotz großen Kampfes an ihrer hohen Auftakthürde bei den US Open gescheitert. Die 35-Jährige aus Bad Saulgau unterlag der Weltranglistendritten Maria Sakkari aus Griechenland am Montag mit 4:6, 6:3, 0:6. Maria konnte damit nicht an ihren sensationellen Lauf von Wimbledon anknüpfen, der unter anderem nach einem Sieg gegen Sakkari erst im Halbfinale endete.

„Ich war am Anfang des dritten Satzes zu passiv. Sie hat dann auch gut gespielt und mir nichts mehr geschenkt“, sagte Maria: „Im Allgemeinen ist es ein sehr, sehr positives Jahr für mich. Ich hab in Bogota gewonnen, war im Halbfinale von Wimbledon und verbessere mich immer noch von Tag zu Tag.“

Die Weltranglisten-85. ist als erste von vier deutschen Starterinnen gescheitert. Am Dienstag trifft Laura Siegemund (Metzingen) auf die Rumänin Sorana Cirstea, Andrea Petkovic (Darmstadt) nimmt es nach der Ankündigung ihres Karriereendes mit Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz auf. Jule Niemeier (Dortmund) fordert die einstige Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin aus den USA heraus.

Maria startete gegen Sakkari stark, zog mit ihrer unkonventionellen Spielweise auf 3:0 davon, verlor dann aber die Kontrolle über die Partie und leistete sich beim Stand von 4:4 zwei Doppelfehler zum Spielverlust. Anschließende Chancen auf das direkte Re-Break ließ sie aus, schlug aber im zweiten Satz zurück. Im entscheidenden Durchgang drückte Sakkari aufs Tempo und setzte sich damit durch.

Ukrainerin Snigur widmet Sieg gegen Halep ihrem Land

Die ukrainische Qualifikantin Daria Snigur hat ihren Überraschungs-Coup zum Auftakt der US Open ihrer vom Krieg gebeutelten Heimat gewidmet. „Natürlich ist dieses Match für die Ukraine, für meine Familie, für alle Fans, die mich unterstützt haben“, sagte die 20-Jährige nach ihrem kaum für möglich gehaltenen Erstrundensieg mit 6:2, 0:6, 6:4 am Montag gegen die an Nummer sieben gesetzte Simona Halep aus Rumänien. In Tränen aufgelöst schob Snigur ein „Slava Ukraini“ („Ruhm der Ukraine“) hinterher, das Publikum im Louis Armstrong Stadium applaudierte lautstark.

„Ich bin sehr glücklich. Ansonsten kann ich es nicht kommentieren, weil es unmöglich ist“, sagte die sichtlich überwältigte Außenseiterin nach dem bislang größten Erfolg ihrer noch jungen Karriere: „Ich bin sehr aufgeregt. Ich habe versucht, mein Bestes zu geben.“

Halep, die in ihrer Karriere bereits zwei Grand-Slam-Titel gewinnen konnte und 64 Wochen die Nummer eins der Weltrangliste war, enttäuschte dagegen auf ganzer Linie. Die 30-Jährige war im Vorfeld als eine der Favoritinnen auf den Titel gehandelt worden.

Chinese Wu schreibt Geschichte

Wu Yibing hat bei den US Open Geschichte geschrieben. Der 22 Jahre alte Tennisspieler hat als erster Chinese seit 63 Jahren bei einem Grand-Slam-Turnier ein Einzelmatch gewonnen. Wu setzte sich überraschend gegen den an Nummer 31 gesetzten Georgier Nikolos Bassilaschwili mit 6:3, 6:4, 6:0 durch.

Mei Fu Chi war zuvor als letztem Spieler Chinas 1959 in Wimbledon ein Sieg bei einem Major gelungen. Wu ist zudem der erste Chinese, der seit 1935 ein Match bei den US Open gewonnen hat. Er hatte 2017 den Junioren-Wettbewerb gewonnen, doch seine Profikarriere kam auch aufgrund von Verletzungen bislang noch nicht richtig in Schwung. Nun hat Wu 14 Duelle in Folge für sich entschieden.

+++27. August+++

Williams-Schwestern Serena und Venus starten im Doppel

Die Tennis-Schwestern Serena und Venus Williams gehen bei den US Open zum wohl letzten Mal im Doppel an den Start. Die Teilnahme bestätigte der Veranstalter am Samstagabend deutscher Zeit. Das US-Duo, zweimaliger Doppelsieger beim letzten Grand Slam des Jahres, akzeptierte eine Wildcard und steht damit zum ersten Mal seit den French Open 2018 wieder gemeinsam auf dem Platz.

Die 40-Jährige Serena Williams bestreitet mit den US Open in New York (29. August bis 11. September) das wohl letzte Turnier ihrer langen Karriere. In der Zeitschrift Vogue hatte sie zuletzt das Ende ihrer Laufbahn angekündigt. Im Einzel trifft die 23-malige Grand-Slam-Siegerin zum Auftakt in der Night Session (Dienstag, 01.00 Uhr MESZ) auf Danka Kovinic aus Montenegro.

Die Williams-Schwestern gewannen gemeinsam 14 Grand-Slam-Turniere im Doppel, zuletzt in Wimbledon 2016. Dazu sicherten sie sich drei Goldmedaillen bei Olympischen Spielen (Sydney, Peking und London).

