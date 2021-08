Auslosung in New York : Das sind die Gegner für Zverev, Kerber und Co. bei den US Open

Alexander Zverev. Foto: AP/Aaron Doster

New York Die deutschen Tennis-Profis haben machbare Gegner in der ersten Runde der US Open zugelost bekommen. Allerdings müssen Angelique Kerber, Alexander Zverev und Co. auch auf der Hut sein.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) trifft bei den US Open (30. August bis 12. September) zum Auftakt auf den US-Amerikaner Sam Querrey, Angelique Kerber (Kiel) bekommt es in ihrem Erstrundenmatch mit Dajana Jastremska aus der Ukraine zu tun. Das ergab die Auslosung für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres am Freitag in New York. Die beiden deutschen Aushängeschilder gehen favorisiert in ihre Duelle.

Im Herreneinzel könnte Jan-Lennard Struff in der zweiten Runde auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic aus Serbien treffen, sollte der Warsteiner sein Erstrundenduell mit dem Niederländer Tallon Griekspoor (Niederlande) überstehen. Zum Duell zwischen Djokovic und Zverev könnte es frühestens im Halbfinale kommen.

Philipp Kohlschreiber (Augsburg) erwischte in Marin Cilic (Kroatien/Nr. 30) eine unangenehme Aufgabe zum Auftakt. Yannik Hanfmann (Karlsruhe) tritt gegen Alexander Bublik (Kasachstan) an, Dominik Koepfer (Furtwangen) erwartet einen Gegner aus der noch laufenden Qualifikation. Andrea Petkovic (Darmstadt) spielt bei den Damen in der ersten Runde gegen Irina-Camelia Begu (Rumänien).

Die 141. Auflage der US Open findet ohne mehrere Topstars statt. Roger Federer (Schweiz), Rafael Nadal (Spanien) and Serena Williams (USA) sagten ihre Starts verletzungsbedingt genauso ab wie Titelverteidiger Dominic Thiem (Österreich), der im Vorjahr in einem packenden Fünf-Satz-Krimi im Finale Zverev geschlagen hatte.

Die deutschen Erstrundengegner in der Übersicht:

DAMEN

Angelique Kerber (Kiel/Nr. 16) - Dajana Jastremska (Ukraine)

Andrea Petkovic (Darmstadt) - Irina-Camelia Begu (Rumänien)

HERREN

Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) - Sam Querrey (USA)

Philipp Kohlschreiber (Augsburg) - Marin Cilic (Kroatien/Nr. 30)

Jan-Lennard Struff (Warstein) - Tallon Griekspoor (Niederlande)

Yannik Hanfmann (Karlsruhe) - Alexander Bublik (Kasachstan)

Dominik Koepfer (Furtwangen) - Qualifikant

(dör/SID)