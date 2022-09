Im Mai 2019 folgte dann der Sprung auf die WTA Tour. Ihren ersten Auftritt machte sie beim Nürnberger Versicherungscup. Nach zwei Siegen in der Qualifikation unterlag sie in der Hauptrunde gegen Kristyna Pliskova mit 1:6 und 3:6. Bei den French Open trat sie 2022 das erste Mal in einem Grand Slam Hauptfeld an.