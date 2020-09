Spiel am Dienstagabend : Alexander Zverev im Viertelfinale der US Open gegen Coric

Foto: AP/Dita Alangkara 17 Bilder Das ist Alexander Zverev

New York Alexander Zverev bekommt es bei den US Open mit einem alten Bekannten zu tun, mit dem er keine guten Erinnerungen verbindet. Vor drei Jahren spielte der Hamburger bei den US Open ebenfalls gegen den Kroaten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der beste deutsche Tennisspieler Alexander Zverev spielt am Dienstag am deutschen Abend um den Einzug ins Halbfinale der US Open. Die Partie des Weltranglisten-Siebten gegen den Kroaten Borna Coric ist als zweites Match nach 18.00 Uhr deutscher Zeit im Arthur-Ashe-Stadium angesetzt. Das geht aus dem am Montag veröffentlichten Spielplan hervor.

Bei den Australian Open zu Beginn des Jahres und vor der mehrmonatigen Unterbrechung wegen der Coronavirus-Pandemie hatte der 23 Jahre alte Hamburger sein erstes Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht. In New York ist er der erste deutsche Viertelfinalist in der Herren-Konkurrenz seit Tommy Haas 2007.

(rent/dpa)