„Super Stimmung“ Zverev geht voller Zuversicht in die US Open

Das Programm als Tourist in Manhattan an der Seite von Freundin Sophia Thomalla hinterließ bei Alexander Zverev vor dem Start der US Open ein paar Fragezeichen. Nur ein einzelner Strich auf einem Fernseher war im Museum of Modern Art zu sehen, dazu noch ein großer Strohballen als Ausstellungsstück? „Gut, in New York ist es halt Kunst, weil du da kein Stroh in der Stadt siehst“, scherzte der Tennis-Olympiasieger achselzuckend.