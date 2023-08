Nach fast vier Stunden Zverev gewinnt deutsches Duell bei US Open

Alexander Zverev pustete erleichtert durch und klopfte seinem Davis-Cup-Kumpel Daniel Altmaier voller Anerkennung auf die Brust. Mit reichlich Mühe entschied der Tennis-Olympiasieger bei den US Open das deutsche Duell am Donnerstag in 3:43 Stunden mit 7:6 (7:1), 3:6, 6:4, 6:3 für sich und zog in die dritte Runde ein. Dabei unterliefen Zverev zeitweise zahlreiche Fehler, erst im Spielverlauf steigerte sich der Weltranglistenzwölfte.