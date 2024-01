Überraschungscoup in Sydney Nimmermüder Zverev führt deutsches Team zum Titel beim United Cup

Der Olympiasieger Zverev erkämpfte in einer weiteren Nachtschicht und mit einem drei Stunden langen Einzel in den Knochen im entscheidenden Mixed-Doppel an der Seite von Laura Siegemund einen 6:4, 5:7, 10:4-Erfolg gegen das Topduo Iga Swiatek/Hubert Hurkacz. Um kurz vor 1 Uhr Ortszeit war der Sieg perfekt.