Karriereende im Krankenstand droht : Ungewissheit und Fragezeichen bei den Tennis-Größen Federer und Nadal

New York Roger Federer wird am Knie operiert, Rafael Nadal quält sich mit Fußproblemen. Zwei Stars der Tennis-Szene kämpfen mit ihrem Körper und um die Fortsetzung ihrer Karrieren.

Der Schweizer, der auf die Olympischen Spiele in Tokio verzichtet hatte und bei Wimbledon im Viertelfinale gescheitert war, gibt sich zwar kämpferisch und will auf die Tour-Bühne zurückkehren, doch er sei "realistisch". "Ich weiß, wie schwierig es in diesem Alter ist, sich erneut einer OP zu unterziehen", sagte Federer, für den es bereits der dritte Eingriff am rechten Knie ist. Erst im März war die langjährige Nummer eins der Welt von einer über einjährigen Zwangspause zurückgekehrt.

Ganz so schlimm sieht es bei Federers langjährigem Kontrahenten Rafael Nadal nicht aus, doch auch der Spanier plagt sich seit längerem mit einer hartnäckigen Fußverletzung herum. Nachdem er bereits auf Wimbledon und Olympia verzichtet hatte, sagte er zuletzt auch die Starts in Toronto und Cincinnati ab. Sein Auftritt bei den US Open, die am 30. August beginnen, steht noch in den Sternen.