Sieg in zwei Sätzen : Kerber erreicht Achtelfinale in Eastbourne

Kerber erreicht Achtelfinale in Eastbourne

Sieg in zwei Sätzen

Angelique Kerber schlägt den Ball beim Spiel in Eastbourne gegen Samantha Stosur. Foto: Action Images via Reuters/ANDREW COULDRIDGE

Eastbourne Beim letzten Turnier vor Wimbledon hat Angelique Kerber ihr Auftaktmatch gewonnen. Die Deutsche setzte sich klar gegen die Australierin Samantha Stosur durch.

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel) und Anna-Lena-Friedsam (Neuwied) haben bei ihren Generalproben für das Londoner Grand-Slam-Turnier beim WTA-Turnier in Eastbourne das Achtelfinale erreicht. Für die frühere Top-10-Spielerin Andrea Petkovic (Darmstadt) dagegen kam in der zweiten Runde das Aus.

Kerber setzte sich zum Auftakt des letzten Formtests vor ihrer Titelverteidigung in Wimbledon nach einem Erstrunden-Freilos gegen die frühere US-Open-Siegerinnen Samantha Stosur (Australien) mit 6:4, 6:4 durch. In der Runde der besten 16 trifft die 31-Jährige, die am vergangenen Wochenende auf Mallorca bis ins Halbfinale gekommen war, auf die Schwedin Rebecca Peterson.