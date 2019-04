Finalsieg gegen Medwedew : Thiem gewinnt ATP-Turnier von Barcelona

Barcelona Nach dem Sieg über Sandplatzkönig Rafael Nadal hat der Dominic Thiem das ATP-Turnier in Barcelona gewonnen. Im Finale hatte der 25-Jährige mit dem Russen Daniil Medwedew (Nr. 7) nur anfangs Mühe.

Nach 73 Minuten gewann der Österreicher souverän 6:4, 6:0. Für Thiem war es der 13. Titel auf der ATP-Tour und der zweite des Jahres nach seinem Sieg beim Masters in Indian Wells im März.

Im Halbfinale hatte der an Position drei gesetzte Thiem, der im gesamten Turnier ohne Satzverlust blieb, den 17-maligen Grand-Slam-Sieger Nadal mit 6:4, 6:4 bezwungen und den zwölften Sieg des Spaniers in der katalanischen Metropole verhindert. Nadal hatte in Barcelona die Chance, als erster Spieler der Geschichte beim selben ATP-Turnier das Dutzend vollzumachen.