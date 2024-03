Tennisturniere in den USA Kerber will Schwung aufnehmen beim „Sunshine Double“

Statt öffentlich in Erscheinung zu treten, zog sich Kerber Ende Januar nach einem erfolglosen Auftritt in Linz in ihren persönlichen Kosmos zurück. Die 36-Jährige feierte den ersten Geburtstag ihrer kleinen Tochter Liana und stürzte sich ins Training mit Coach Torben Beltz. Denn in den kommenden Tagen und Wochen soll das Comeback der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin Schwung aufnehmen. Beim „Sunshine Double“ in Indian Wells und Miami zählt es für Kerber.