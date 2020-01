Von Canberra nach Bendigo : Tennisturnier muss wegen Buschfeuer in Australien umziehen

Canberra Die schlimmen Buschfeuer in Australien haben auch Auswirkungen auf den Sport. Das Internationale Tennisturnier kann aufgrund der Brände nicht in der Hauptstadt Canberra stattfinden und muss umziehen.

Die verheerenden Buschfeuer in Australien haben nun auch Auswirkungen auf Sport-Events: Das Internationale Tennisturnier in der Hauptstadt Canberra, das am Montag starten soll, wird wegen der Brände in der Region in die rund 620 Kilometer westlich gelegene Stadt Bendigo verlegt, wie die Veranstalter am Freitag auf ihrer Homepage mitteilten. Kim Kachel, Geschäftsführer des australischen Tennisverbandes ACT, sagte: „Die Gesundheit von Spielern, Fans, Freiwilligen, Mitarbeitern und Akteuren ist zu jeder Zeit unsere höchste Priorität.“ Wegen der von Wetter- und Feuerexperten prognostizierten Bedingungen in Canberra sei es unwahrscheinlich, dass in den kommenden Tagen Spiele stattfinden könnten.