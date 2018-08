Tennisturnier in Kitzbühel: Philipp Kohlschreiber nach Hochzeit raus - Maximilian Marterer weiter

Kitzbühel Tennisprofi Philipp Kohlschreiber ist beim Sandplatzturnier im österreichischen Kitzbühel bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Maximilian Marterer steht als einziger Deutscher im Viertelfinale.

Wenige Stunden nach seiner Hochzeit ist Titelverteidiger Philipp Kohlschreiber beim ATP-Tennisturnier in Kitzbühel in seiner Auftaktpartie gescheitert. Nach einem Freilos in der ersten Runde unterlag der 34 Jahre alte Augsburger am Mittwoch dem Usbeken Denis Istomin 7:5, 3:6, 1:6. Vor dem Match hatte Kohlschreiber in seiner österreichischen Wahlheimat seine langjährige Freundin Lena geheiratet, wie sein Management der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.