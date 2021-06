Finale beim Rasenturnier : Rubljow und Humbert kämpfen in Halle um Tennis-Titel

Rubljow und Humbert kämpfen in Halle um Tennis-Titel

Andrej Rubljow bei seinem Spiel gegen Philipp Kohlschreiber in Halle. Foto: dpa/Marius Becker

Halle/Westfalen Eine gute Woche vor dem Wimbledon-Auftakt kommt es im westfälischen Halle zu einem Überraschungsfinale. Die deutsche Nummer eins Alexander Zverev könnte sich damit trösten, dass er gegen einen späteren Endspiel-Teilnehmer verloren hat.

Andrej Rubljow oder Ugo Humbert kann sich beim Rasen-Tennisturnier im westfälischen Halle zum Nachfolger von Roger Federer küren. Zwei Jahre nach dem zehnten Titelgewinn des Topstars ins Halle bestreiten der russische Top-Ten-Spieler und der französische Außenseiter am Sonntag das Überraschungs-Endspiel. Der an Position vier gesetzte Rubljow setzte sich am Samstag im Halbfinale gegen den Georgier Nikolos Bassilaschwili mit 6:1, 3:6, 6:3 durch. Der ungesetzte Humbert rang anschließend Felix Auger-Aliassime aus Kanada 6:4, 3:6, 7:6 (7:5) nieder.