ATP-Tour in Zhuhai Tennisprofi Struff siegt bei Rückkehr nach Hüftverletzung

Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist nach einer rund dreimonatigen Verletzungspause ein erfolgreiches Comeback auf der ATP-Tour gelungen. Sein erstes Match nach seiner Hüftverletzung gewann der Sauerländer am Freitag im chinesischen Zhuhai gegen den Chilenen Cristian Garin 6:3, 1:6, 6:4. Damit zog der 33-Jährige bei der Hartplatzveranstaltung ins Viertelfinale ein, in dem er auf den Japaner Yoshihito Nishioka trifft. Struff ist an Position drei gesetzt und hatte in der ersten Runde ein Freilos.