Im Eiltempo : Zverev zieht ins Viertelfinale bei Turnier in Madrid ein

Zverev zieht ins Viertelfinale bei Turnier in Madrid ein

Madrid Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev ist beim ATP-Masters in der spanischen Hauptstadt in die Runde der letzten Acht eingezogen. Dabei profitierte der 25-Jährige auch von Verletzungsproblemen seines Gegners.

Nach gerade mal 40-minütiger Kurzarbeit hat Alexander Zverev beim Tennis-Masters in Madrid das Viertelfinale erreicht. Der Olympiasieger profitierte in seinem Match gegen Lorenzo Musetti von den Oberschenkelproblemen des Italieners, der beim Stand von 6:3, 1:0 für Zverev aufgab. Nächster Gegner des deutschen Spitzenspielers ist der an Nummer acht gesetzte Kanadier Felix Auger-Aliassime oder der Italiener Jannik Sinner (Nr. 10).