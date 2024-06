Niederlagen nach zwei Sätzen Zverev verpasst das Finale beim Turnier in Halle

Zverev, der im vierten Duell mit dem Polen erstmals unterlag, verpasste unterdessen seinen dritten Finaleinzug in Halle nach 2016 und 2017 und jagt weiter vergeblich seinem ersten Karrieretitel auf dem für ihn unliebsamen Rasen nach. Die Abneigung des 27-Jährigen gegen den schnellen Belag spiegelt sich auch in Zverevs Ergebnissen in Wimbledon wieder. Beim prestigeträchtigsten Turnier des Jahres, das in weniger als zwei Wochen in London startet, ist der Hamburger noch nie über das Achtelfinale hinausgekommen. Zumindest etwas Selbstvertrauen konnte Zverev aus drei Siegen in Halle mitnehmen.