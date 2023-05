ATP-Masters Madrid Zverev mit Härtetest gegen Alcaraz

„Es wird ein Riesen-Test, darauf freue ich mich“, sagte Zverev nach seinem ungefährdeten Sieg in der dritten Runde über den französischen Qualifikanten Hugo Grenier (6:1, 6:0). Bis zum Beginn der French Open in Paris am 28. Mai drängt die Zeit, bislang präsentierte sich Zverev nach seinem Comeback noch nicht in der Verfassung des Vorjahres.