Tennis Zverev im Viertelfinale von Indian Wells - Kerber ausgeschieden

Gegen Alcaraz spielt Zverev um sein erstes Halbfinale beim Hartplatzturnier in Kalifornien. Sein bislang größter Erfolg in Indian Wells war der Viertelfinaleinzug vor drei Jahren. Sein letzter Titel bei einem Masters datiert ebenfalls ausdem Jahr 2021, als Zverev sowohl das Sandplatzturnier in Madrid als auch das Hartplatzturnier in Cincinnati für sich entschied.