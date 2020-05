Tennis in Quarantäne : Hanfmann gewinnt in Höhr-Grenzhausen

Köln Yannick Hanfmann hat das Tennisturnier im rheinland-pfälzischen Höhr-Grenzhausen gewonnen. Der 28 Jahre alte Karlsruher setzte sich am Montag im Endspiel des inoffiziellen Events ohne Zuschauer und Ballkinder durch.

Tennisprofi Yannick Hanfmann (München) hat den ersten Teil der vielbeachteten Turnierserie in Höhr-Grenzhausen gewonnen. Der 28-Jährige setzte sich im entscheidenden Match am Montag gegen Dustin Brown (Winsen/Aller) durch, mit 4:2 und 4:0 machte er letztlich einen Favoritensieg perfekt: Als Nummer 143 der ATP-Rangliste war er der am besten platzierte Teilnehmer, insgesamt waren acht deutsche Spieler am Start.