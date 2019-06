Zur Vorbereitung auf Wimbledon : In Berlin soll großes Tennis-Turnier stattfinden

Berlin Spekulationen über die Rückkehr eines großen Tennisturniers nach Berlin gibt es schon lange. Nun wird ganz konkret über ein Rasen-Event zur Vorbereitung auf Wimbledon verhandelt.

Die Pläne für ein großes Tennis-Turnier in Berlin werden konkreter. Auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß mit dem Steffi-Graf-Stadion könnte schon im kommenden Jahr ein Turnier auf Rasen zur Vorbereitung auf Wimbledon ausgetragen werden. „Wir sind seit Monaten in Gesprächen mit Vertretern des Clubs, mit der WTA und mit Wimbledon. Berlin ist ein absolut interessanter Kandidat“, sagte der Österreicher Edwin Weindorfer am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Mit seiner Vermarktungsagentur Emotion ist Weindorfer unter anderem Lizenzinhaber des aktuell auf Mallorca stattfindenden Damen-Turniers. Auch die Herren-Veranstaltung auf dem Stuttgarter Weissenhof liegt in der Verantwortung des Turnierdirektors aus Graz.