Tennis : Weltranglistenerste Barty verzichtet wegen Corona auf US Open

Ashleigh Barty. Foto: dpa/Dave Hunt

New York Die Tennis-Weltranglistenerste Ashleigh Barty hat ihren Start bei den US Open wegen der Corona-Gefahr abgesagt. „Es war eine schwierige Entscheidung, aber es gibt immer noch deutliche Risiken im Hinblick auf COVID-19“, sagte die French-Open-Sieger in von 2019.

Ob Barty zur Sandplatzsaison nach Europa reist und ihren Titel in Roland Garros verteidigt, ließ sie offen. Barty ist die bislang größte Nummer im Tenniszirkus, die wegen der Pandemie auf die US Open verzichtet. Bei den Männern fehlt zwar Roger Federer, der Grand-Slam-Rekordsieger hat die Saison wegen einer Knie-OP beendet.

Ob die US Open trotz der prekären Lage in dem von der Seuche hart getroffenen Land wie geplant stattfinden, soll sich in den kommenden Tagen entscheiden.

Obwohl zahlreiche großen Namen ihren Start bei den US-Turnieren infrage gestellt hatten, sind für den Auftakt bei den Konkurrenzen von Cincinnati ab dem 22. August, die wegen Corona ebenfalls in New York ausgetragen werden, nahezu alle Topspieler gemeldet, darunter Rafael Nadal, Novak Djokovic und Serena Williams.

(pabie/sid)