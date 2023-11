Olympia als großes Ziel Djokovic in 400. Woche an der Spitze der Weltrangliste

Der 36-Jährige krönte am Sonntag mit seinem Erfolg bei den ATP Finals in Turin ein sensationelles Jahr und ist nach dem 6:3, 6:3 gegen Jannik Sinner (Italien) nun auch alleiniger Rekordsieger beim prestigereichen Jahresabschlussturnier. Mit seinem insgesamt siebten Titel beim Event überflügelte der Ausnahmeathlet seinen langjährigen Rivalen Roger Federer. Djokovic schrieb in diesem Jahr mit seinen Grand-Slam-Titeln 22 bis 24 in Melbourne, Paris und New York einmal mehr Sport-Geschichte. Einzig in Wimbledon war er im Endspiel dem Spanier Carlos Alcaraz unterlegen.