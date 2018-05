Tennis-Weltrangliste: Alexander Zverev in der Jahreswertung schon die Nummer eins

Tennis-Weltrangliste : Zverev in der Jahreswertung schon die Nummer eins

Alexander Zverev umarmt nach dem Finale von Rom den Sieger Rafael Nadal, der jetzt wieder die Nummer eins der Welt ist. Foto: AFP/FILIPPO MONTEFORTE

Alexander Zverev hat nach seinem Finaleinzug beim Masters in Rom die Führung in der Jahreswertung der ATP übernommen. Der gebürtige Hamburger löste den derzeit pausierenden Schweizer Roger Federer im "Race to London" an der Spitze ab.

Die Rangliste ist maßgeblich für das Saisonfinale, an dem im November in London die besten acht Profis des Jahres teilnehmen. Zverevs Spitzenposition bedeutet, dass kein Profi seit Jahresbeginn so viele Punkte gesammelt hat, wie der 21-jährige Deutsche.

In der klassischen Weltrangliste, die die vergangenen 52 Wochen berücksichtigt, schob sich Zverev-Bezwinger Rafael Nadal (Spanien) nach dem Sieg in Rom wieder an seinem Dauerrivalen Federer vorbei. Zverev folgt mit großem Abstand auf Platz drei, bei den French Open (ab 27. Mai), dem Höhepunkt der Sandplatzsaison, wird er hinter Nadal aufgrund von Federers Pause an Position zwei gesetzt sein.

Da Zverev bei den drei noch anstehenden Grand-Slam-Turnieren deutlich weniger Punkte zu verteidigen hat als die zwei Superstars der Szene, könnte er in den kommenden Monaten Punkte auf das Duo an der Spitze gutmachen.

Bei den Frauen bleibt Simona Halep (Rumänien) trotz ihrer Finalniederlage in Rom an der Spitze. Die ukrainische Turniersiegerin Jelena Switolina folgt auf Platz vier und geht in Paris als eine der Mitfavoritinnen an den Start. Julia Görges (Bad Oldesloe) und Angelique Kerber (Kiel) sind weiterhin Elfte und Zwölfte.

(SID)