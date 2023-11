Niemeier verliert, Maria gibt auf Verkorkster Tennis-Tag fürs deutsche Team beim Billie Jean King Cup

Die deutschen Tennis-Damen haben in einem verkorksten zweiten Gruppenspiel beim Billie Jean King Cup die zweite 0:3-Niederlage hinnehmen müssen. Nachdem Jule Niemeier am Freitag in Sevilla zunächst zum Auftakt des Gruppen-Duells mit Frankreich verloren hatte, musste Tatjana Maria wenig später wegen Problemen mit der Bauchmuskulatur aufgeben. Die 36 Jahre alte Schwäbin führte gegen Varvara Gracheva mit 3:0, als sie einen Teambetreuer zu sich holte und entschied, nicht mehr weiterzuspielen. Sie habe keine schlimmere Verletzung riskieren wollen, teilte der Deutsche Tennis Bund mit.