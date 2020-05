Tennis-Turnier trotz Corona : „Eventchen“ im Westerwald sorgt für Aufsehen

Höhr-Grenzhausen Das Tennisturnier im Westerwald ist die erste öffentliche Live-Sportveranstaltung seit Wochen. Obwohl das „Eventchen“ mit acht Spielern kein offizielles ATP-Turnier ist, bekommt es beachtliche internationale Aufmerksamkeit - inklusive ungewohnten Besuchs.

Am ersten Turniertag kam die Polizei. Allerdings nicht, um eine Schlägerei zwischen Fans zu schlichten wie einst bei den Australian Open. Auch nicht, um königliche Prominenz auf dem Weg in die Ehrenloge von Wimbledon zu begleiten oder aus Angst vor Terroranschlägen wie bei den US Open in New York.