Tennis-Turnier in Miami : Frühes Aus für Zverev und Petkovic

Miami Alexander Zverev ist beim Turnier in Miami überraschend ausgeschieden. Bei der Niederlage gegen den Finnen Emil Ruusuvuori musste auch ein Schläger dran glauben. Auch Andrea Petkovic unterlag in Runde zwei.

Die deutschen Tennisprofis Alexander Zverev und Andrea Petkovic sind beim Turnier in Miami jeweils in der zweiten Runde ausgeschieden. Fünf Tage nach seinem ersten ATP-Turniersieg des Jahres im mexikanischen Acapulco scheiterte Zverev, der in der ersten Runde ein Freilos hatte, am Freitag (Ortszeit) überraschend mit 6:1, 3:6, 1:6 am Finnen Emil Ruusuvuori.