Trotz Aus in Halle Zverev reist mit Zuversicht nach Wimbledon

Und ob Novak Djokovic in Wimbledon überhaupt an den Start gehen kann, ist angesichts seiner Knieverletzung nach wie vor fraglich. Es scheint also einiges möglich für Zverev in Wimbledon, auch wenn Rasen wohl nie sein Lieblingsbelag werden wird. „Insgesamt ist es schwer einzuschätzen, wie man spielt, vor allem auf Rasen. Das passiert alles sehr schnell“, sagte Zverev nach seiner Niederlage gegen Hurkacz. „Heute habe ich auch okay gespielt, aber in zwei Sätzen verloren. Das muss ich mit Blick auf Wimbledon noch besser machen.“