Tennis-Tour beginnt : Siegemund gewinnt zum Auftakt in Palermo

Palermo Der Neustart auf der Tennis-Tour ist Laura Siegemund gelungen. Eine positiv getestete Spielerin hatte Zweifel am Neustart wachsen lassen.

Seit Anfang März hatte das Coronavirus die Tennis-Welt still stehen lassen. Nach dem Turnier in Palermo geht es auf der WTA-Tour in der zweiten August-Woche in Prag weiter. Danach sind in New York das aus Cincinnati verlegte Masters-Event und die US Open (ab 31. August) vorgesehen. Bei den Herren war der für Mitte August in Washington geplante Auftakt abgesagt worden, mit dem Cincinnati-Turnier in New York sollen die Herren wieder starten.