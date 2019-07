Tennis-Teenager Gauff siegt erneut bei Wimbledon : „Geschockt, dass ich hier bin“

London Nach Venus Williams wurde nun die ehemalige Wimbledon-Halbfinalistin Magdalena Rybarikova das nächste Opfer der 15-jährigen Cori Gauff.

Die 15-jährige Cori Gauff sorgt in Wimbledon weiter für Furore. Das amerikanische Tennis-Talent zog am Mittwoch dank eines souveränen 6:3, 6:3 gegen die doppelt so alte Magdalena Rybarikova in die dritte Runde ein. Die Slowakin Rybarikova hatte beim Grand-Slam-Klassiker in London vor zwei Jahren im Halbfinale gestanden. Gauff spielt nun am Freitag gegen Polona Hercog aus Slowenien um das Erreichen des Achtelfinals.