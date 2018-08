Tennis : Tatjana Maria verliert Auftaktmatch in Washington

Tatjana Maria hat ihren Start in die US-Hartplatzsaison verpatzt. Foto: AP/Kirsty Wigglesworth

Washington Tatjana Maria hat beim Hartplatz-Turnier in Washington den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Die 30-Jährige verlor ihre Erstrundenpartie gegen die Kasachin Julija Putinzewa am Dienstag in drei Sätzen 3:6, 6:3, 4:6.

Im Achtelfinale des mit 250 000 US-Dollar (214 000 Euro) dotierten Turniers trifft die an Nummer acht gesetzte Putinzewa auf die Siegerin der Partie zwischen der US-Amerikanerin Jennifer Brady und der Russin Natalia Vikhlyantseva.

Die zweite Deutsche im Teilnehmerfeld, Andrea Petkovic, gewann ihr Auftaktmatch gegen die US-Amerikanerin Jamie Loeb am Montag klar 6:1, 6:1. Im Achtelfinale trifft die 30-jährige Petkovic auf US-Open-Champion Sloane Stephens.

(old/dpa)