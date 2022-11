„Kleine Katastrophe“ : Maria fehlt Deutschland in der Relegation

Düsseldorf In Kroatien kämpfen die deutschen Tennisspielerinnen um den Klassenerhalt im Billie Jean King Cup. Dabei müssen sie allerdings auf Tatjana Maria verzichten.

Die 35-Jährige hatte am Donnerstag beim ITF-Turnier in Shrewsbury/Großbritannien im Achtelfinale gegen die Britin Yuriko Miyazaki eine Bauchverletzung erlitten. Maria begab sich umgehend in ärztliche Behandlung, die Mediziner rieten zu mindestens zwei bis drei Wochen Pause.

Schüttler vertraut am 11./12. November in Rijeka auf Jule Niemeier, Anna-Lena Friedsam, Laura Siegemund und Eva Lys. Deutschland hatte die Finalrunde vom 8. bis 13 November in Glasgow durch eine Niederlage im April in Kasachstan verpasst.