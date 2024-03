Tennis Swiatek schlägt Sakkari im Finale von Indian Wells

Top-Tennisspielerin Iga Swiatek hat das WTA-Turnier in Indian Wells gewonnen. Gegen die Weltranglisten-Neunte Maria Sakkari feierte die Polin am Sonntag einen 6:4, 6:0-Sieg und holte damit ihren zweiten Titel des Jahres - im Februar hatte sie das WTA-1000-Turnier in Doha gewonnen. Bei den Australian Open im Januar war Swiatek überraschend in der dritten Runde gescheitert.