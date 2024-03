Überraschung beim Masterturnier Djokovic unterliegt in Indian Wells der Nummer 123 der Welt

Überraschung in der kalifornischen Wüste: Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic ist beim ATP-Masters in Indian Wells völlig unerwartet in der dritten Runde gescheitert. Der Serbe unterlag dem italienischen „Lucky Loser“ Luca Nardi am Montagabend 4:6, 6:3, 3:6. Damit endete Djokovics Rückkehr auf die Tour mit einer herben Enttäuschung.