Nach Sonderschicht Jan-Lennard Struff steht in München im Halbfinale – Fritz im Endspiel

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat das Halbfinale des ATP-Turniers in München erreicht. Der 33 Jahre alte Warsteiner gewann am Samstag mit 7:5, 6:4 gegen Felix Auger-Aliassime aus Kanada. Struffs Partie gegen den ehemaligen Top-Ten-Spieler war am Freitagabend beim Stand von 7:5, 3:1 zum Leidwesen des Deutschen wegen Dunkelheit abgebrochen worden - eine Nacht später ließ sich der Davis-Cup-Akteur den Vorsprung dann nicht mehr nehmen.