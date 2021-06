Tennis : Struff schaltet topgesetzten Medwedew aus - auch Kohlschreiber weiter

Halle Westfalen Jan-Lennard Struff hat beim Tennis-Turnier im westfälischen Halle für eine Überraschung gesorgt. Der 31-Jährige gewann gegen den an Nummer eins gesetzten Russen Daniil Medwedew und schaffte damit bei der mit 1,45 Millionen Euro dotierten Veranstaltung den Sprung ins Achtelfinale.

Kohlschreiber kündigte nach dem Match an, auch bei den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) antreten zu wollen. "Ich will meine Protected-Ranking-Position nutzen, um bei Olympia zu starten. Ich werde vom Deutschen Tennis-Bund gemeldet und komme momentan als vierter deutscher Starter in Frage", sagte er.