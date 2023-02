„Schönste und überwältigendste Gefühl“ Tennis-Star Kerber bringt Tochter Liana zur Welt

Tennisspielerin Angelique Kerber ist Mama einer Tochter geworden. Das teilte die dreimalige Grand-Slam-Turniergewinnerin am Dienstag bei Instagram mit. „Willkommen in unserer Familie, Liana. Dich bei uns zu haben, ist das schönste und das überwältigendste Gefühl, das wir uns je hätten vorstellen können“, schrieb die 35-Jährige in einer Nachricht neben einem Schwarz-Weiß-Bild, auf dem eine Baby-Hand in Erwachsenen-Händen zu sehen ist.