Tennis So reagiert Struff auf sein frühes Aus nach der Monaco-Sensation

Vor Otte war bereits am Montag Yannick Hanfmann (Karlsruhe) ins Achtelfinale eingezogen, er trifft dort auf Holger Rune aus Dänemark, der im Vorjahr in München sein erstes Turnier gewonnen hatte und in der Weltrangliste seitdem auf aktuell Rang sieben geklettert ist. Rune hatte in der ersten Runde ebenso ein Freilos wie Alexander Zverev, der am Mittwoch ins Turnier eingreift. Gegner ist Christopher O'Connell (Australien).