Alle deutschen Frauen ausgeschieden Siegemund scheitert in Miami an Badosa

Qualifikantin Siegemund, die in der ersten Runde die Ägypterin Mayar Sherif bezwungen hatte, hatte gegen die an Nummer 21 gesetzte Badosa Schwierigkeiten in die Partie zu kommen. Nachdem gleich der erste Aufschlag verloren ging, kämpfte sie sich in der Folge dennoch bis in den Tiebreak, in dem die Spanierin jedoch die besseren Mittel fand.