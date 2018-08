Tennis: Serena Williams verliert zwölf Spiele in Folge

Debakel bei WTA-Turnier in San Jose : Williams verliert zwölf Spiele in Folge

Überraschend früh muss Serena Williams das WTA-Turnier in San Jose verlassen. Foto: AFP/EZRA SHAW

San Jose Serena Williams hat zweieinhalb Wochen nach ihrer Finalniederlage in Wimbledon gegen Angelique Kerber eine herbe Pleite hinnehmen müssen. Die 36-Jährige verlor beim WTA-Turnier in San Jose in der ersten Runde gegen Johanna Konta in nur 53 Minuten mit 1:6, 0:6.

Dabei ging Williams zwar im ersten Satz mit 1:0 in Führung, gewann in der Folge jedoch kein einziges Spiel mehr. Ein 0:6 in einem Satz hatte die US-Amerikanerin zuletzt bei den WTA-Finals im Jahr 2014 kassiert.

Für Williams, die im vergangenen September Tochter Alexis Olympia zur Welt gebracht hat, war es die zweite Erstrunden-Niederlage in diesem Jahr. Im März war sie in Miami an der Japanerin Naomi Osaka gescheitert.

"Im ersten Satz war ich nicht gut genug und sie hat daraus noch mehr Selbstvertrauen gezogen. Danach ist sie davongezogen", sagte Williams. Die 36-Jährige misst der Niederlage aber keine große Bedeutung zu: "Ich weiß, dass ich zigmal besser spielen kann. Aber ich habe so viele Dinge in meinem Kopf, ich habe nicht die Zeit, über eine Niederlage geschockt zu sein, die niemals passiert wäre, wenn ich in Bestform gewesen wäre."

