Tennis: Serena Williams sagt Start in Rom ab

Nach Krankheit : Serena Williams sagt Start in Rom ab

Serena Williams musste die letzten Turniere erkrankt absagen. (Archivfoto) Foto: afp, ta/RAB/DD

Rom Die frühere Weltranglistenerste aus den USA wird nach ihrer Absage für das laufende WTA-Turnier in Madrid auch in der kommenden Woche in Rom nicht antreten.

Viermal hat Serena Williams das Turnier in Rom gewonnen. Diesmal musste sie ihre Teilnahme absagen. Das gaben die Organisatoren am Mittwoch bekannt. Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin hatte bereits ihren Start in Madrid wegen der Nachwirkungen einer fiebrigen Erkrankung abgesagt.

Seit ihrer Erstrunden-Niederlage in Miami im März gegen die Japanerin Naomi Osaka hat die 36-Jährige kein Spiel mehr bestritten.

Ob auch Williams' Grand-Slam-Comeback nach ihrer Babypause bei den French Open in Paris (27. Mai bis 10. Juni) in Gefahr ist, blieb zunächst offen.

(rent/SID)