Tennis: Serena Williams bei French Open nicht gesetzt

Paris Serena Williams (USA) droht bei den French Open in Paris eine schwere Auslosung. Da die 23-malige Grand-Slam-Siegerin nach ihrer Babypause auf Platz 453 der Weltrangliste abgerutscht ist, wird sie nicht in die Setzliste der besten 32 Spielerinnen aufgenommen.

"Auch in diesem Jahr werden die Turnieroffiziellen die Setzliste anhand der WTA-Rangliste aufstellen", bestätigte der französische Tennisverband. Williams könnte damit theoretisch schon in der ersten Runde auf die an Nummer eins gesetzte rumänische Weltranglistenerste Simona Halep treffen.