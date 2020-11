Niederschmetternde Diagnose : Lisicki fällt mit Kreuzbandriss lange aus

Köln Nächster schwerer Rückschlag für die frühere Wimbledonfinalistin Sabine Lisicki: Die 31-Jährige hat beim WTA-Turnier in Linz einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten und ist bereits operiert worden. Dies teilte Lisicki bei Instagram mit.

Passiert ist das Unglück am Montag in Linz in der Doppelkonkurrenz. An der Seite ihrer britischen Partnerin Jodie Burrage versuchte Lisicki im Erstrundenduell einen Ball zu erlaufen, knickte weg und griff sich sofort ans Knie. Beim Stand von 6:5 musste sie schließlich aufgeben, es flossen Tränen, sie wurde vom Platz gebracht. Eine MRT-Untersuchung am Abend brachte dann die bittere Diagnose.