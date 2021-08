„Alles ein wenig ungewiss“ : Federer wagt keine Comeback-Prognose

Düsseldorf Der langjährige Weltranglisten-Erste Roger Federer hat den Zeitpunkt für seine Rückkehr auf die Tennis-Tour offengelassen. Federer hatte nach seinem Viertelfinal-Aus in Wimbledon wegen anhaltender Knieprobleme unter anderem auf die Olympischen Spiele verzichtet.

Wegen Fitnessproblemen mit seinem im Vorjahr zweimal operierten rechten Knie hatte der 20-malige Grand-Slam-Champion nach seinem Viertelfinal-Aus in Wimbledon auf die Olympischen Spiele in Tokio verzichtet. Auch für die Hartplatz-Masters in Toronto und Cincinnati sagte er ab. Als nächstes Highlight stehen die US Open (ab 30. August) an, für die Federer zumindest auf der Meldeliste steht.