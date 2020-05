Rafael Nadal glaubt : Tennis-Saison 2020 so gut wie „verloren“

Tennis-Saison 2020 so gut wie „verloren“

Madrid French-Open-Sieger Rafael Nadal hält die Tennis-Saison 2020 wegen der Coronavirus-Pandemie für so gut wie „verloren“. Die Tennis-Tour pausiert seit Anfang März, Wimbledon wurde bereits abgesagt. Sogar um die Australien Open im Januar sorgt der Spanier sich.

Der spanische Tennisstar Rafael Nadal hat die Turniersaison wegen der Corona-Pandemie so gut wie abgeschrieben. „Ich hoffe, dass es noch in diesem Jahr wieder losgeht, aber ich glaube es nicht. 2020 sehe ich praktisch als verloren an“, sagte der 33-Jährige in einem Interview der Zeitung „El País“.