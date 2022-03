Spanischer Tennisprofi meldet sich zu Wort : Nadal findet Strafe der ATP nach Zverev-Ausraster nicht hart genug

Indian Wells Für seinen Ausraster beim ATP-Turnier in Acapulco, wurde der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev von der Herren-Profiorganisation mit einer hohen Geld- und Bewährungsstrafe belegt. Zu wenig, findet der spanische Starspieler Rafael Nadal.

Rekord-Major-Sieger Rafael Nadal findet die Strafe für Alexander Zverev nach dessen Ausraster beim Tennis-Turnier in Acapulco nicht hart genug. „Auf der einen Seite will ich keine Strafe für Sascha, weil ich ihn mag und eine gute Beziehung habe zu ihm“, sagte der spanische Starspieler am Rande des Tennis-Turniers in Indian Wells am Donnerstag. „Auf der anderen Seite, als Fan des Sports, würde ich gerne eine härtere Strafe sehen für diese Art Verhalten, nicht nur von ihm, sondern grundsätzlich, weil das den Sport und die Schiedsrichter schützt und alle, die an diesem Sport beteiligt sind.“