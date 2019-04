Spanier dreht Satzrückstand : Nadal müht sich ins Achtelfinale von Barcelona

Barcelona Rafael Nadal hat sich beim ATP-Turnier in Barcelona ins Achtelfinale gequält. Der 32-Jährige benötigte 2:25 Stunden, um sein Auftaktmatch gegen Leonardo Mayer zu gewinnen.

Rafael Nadal hat trotz Schwächen im ersten Satz das Achtelfinale des ATP-Turniers in Barcelona erreicht und steuert seinen zwölften Titel in der katalanischen Metropole an. Der topgesetzte Mallorquiner, der am vergangenen Samstag im Halbfinale von Monte Carlo gegen den Italiener Fabio Fognini verloren hatte, setzte sich gegen den Argentinier Leonardo Mayer mit 6:7 (7:9), 6:4 und 6:2 durch.