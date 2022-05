French Open im Blick : Nadal bleibt nach Viertelfinal-Aus in Madrid optimistisch

Madrid Beim Heimturnier vorzeitig ausgeschieden und doch frohen Mutes: Tennisprofi Rafael Nadal hat die Enttäuschung nach dem Viertelfinal-Aus gegen seinen Landsmann Carlos Alcaraz bereits verarbeitet und freut sich auf das nächste sportliche Highlight in Frankreich.

Nach dem Viertelfinal-Aus beim Masters-1000-Turnier in Madrid setzt Spaniens Tennis-Star Rafael Nadal seinen Fokus auf die French Open in Paris. „Ich schaue einfach optimistisch nach vorne. Es ist mir klar, was ich verbessern muss. Jetzt ist der Moment, um zu arbeiten und zuversichtlich zu sein, dass sich die Dinge auf die richtige Weise entwickeln werden“, sagte Nadal mit Blick auf das Grand-Slam-Turnier auf Sand in Roland Garros, das am 22. Mai beginnt.