Tennis-Profi Nicolas Kicker droht wegen Wettmanipulation lebenslange Sperre

Nicolas Kicker während seines Einzels gegen Nicolas Jarry in dre Davis-Cup-Partie zwischen Argentinien und Chile. Foto: AP/Gustavo Garello

Paris Der argentinische Tennis-Profi Nicolas Kicker hat sich nach Überzeugung einer Untersuchungsbehörde der Spielmanipulation schuldig gemacht. Bei den French Open wurde er kurzfristig aus der Meldeliste gestrichen.

Kicker droht eine lebenslange Sperre. Die von den Tennisverbänden gegründete Anti-Betrugs-Einheit (TIU) erklärte den 25-Jährigen am Donnerstag für schuldig, zwei Matches auf der zweitklassigen Challenger Tour verschoben zu haben.

In der Weltrangliste liegt Kicker derzeit auf dem 84. Rang, seine beste Platzierung hatte er im Juni 2017 mit Position 78 erreicht. Bei den Australian Open im vergangenen Januar hatte er die dritte Runde erreicht.

Kicker sollte eigentlich bei den am Sonntag beginnenden French Open mitspielen. Wenige Stunden vor der Auslosung am Freitag wurde sein Name aber von der Meldeliste entfernt.